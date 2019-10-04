В Ростове осудили молодых революционеров на 12 лет колонии

Прокурор попросила осудить Владислава Мордасова на 8,5 лет лет колонии строго режима, Яна Сидорова — на восемь лет, Вячеслава Шашмина — на три года общего режима. В итоге два активиста не признали свою вину, отсидели в СИЗО полтора года. Шашмин пробыл большую часть этого времени под домашним арестом.