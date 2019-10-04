В Ростове осудили молодых революционеров на 12 лет колонии

«Мордасову назначить наказание в виде лишения свободы на шесть лет и семь месяцев. Сидорову — 6,5 лет лишения свободы, Шашмину — три года условно», — следует из слов судьи.
В ноябре 2017 года Ян Сидоров, которому на тот момент было 18 лет, и Владислав Мордасов, которому было 21, вышли к зданию правительства с плакатами «Верните землю ростовским погорельцам» и «Правительство в отставку», парней задержали.
При себе у них нашли плакаты, мегафон, армейские ремни. Неподалеку от этого места задержали и 18-летнего Вячеслава Шашмина. По версии защиты, ребята вышли на мирный пикет, а Шашмин договорился встретиться с друзьями около правительства, чтобы потом поиграть в страйкбол.
По версии обвинения, парни планировали провести массовые беспорядки с применением насилия. Как позже выяснили следователи, ребята состояли в одном Telegram-чате, где Мордасов и Сидоров были администраторами. Там якобы подбирались участники для ноябрьской акции, которая «была призвана дестабилизировать обстановку», высказывались идеи о свержении власти с помощью насилия и погромов имущества. Кроме этого, участники дважды встречались, чтобы обсудить детали акции.
По версии суда, подсудимые планировали сопротивляться полицейским, отбирать у них оружие ремнями, засыпать сахар в баки машин. Обвинение предполагало, что Мордасов и Сидоров пытались организовать массовые беспорядки, а Шашмин — поучаствовать.
Прокурор попросила осудить Владислава Мордасова на 8,5 лет лет колонии строго режима, Яна Сидорова — на восемь лет, Вячеслава Шашмина — на три года общего режима. В итоге два активиста не признали свою вину, отсидели в СИЗО полтора года. Шашмин пробыл большую часть этого времени под домашним арестом.