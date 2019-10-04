В Ростове построят три новых бассейна

Эта информация прозвучала на планерном совещании главы администрации. Участие в нем принял исполняющий обязанности градоначальника Алексей Логвиненко.
На встрече прозвучало, что до 2022 года будут построены три бассейна. В текущем году началось проектирование водноспортивного комплекса на Вересаева, здесь появятся два бассейна — для плавания и синхронного плавания.
Отмечается, что сейчас в Пролетарском районе нет ни одного бассейна. Всего до 2022 года для реализации перспективного плана развития спортивной инфраструктуры города необходимо 506 миллионов рублей.
Также на совещании прозвучало, что в городе ощущается нехватка игровых и специализированных спортивных сооружениях.