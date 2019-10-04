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В Ростове построят три новых бассейна

4 октября 2019, 07:33
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону в течение ближайших трех лет будут построены три новых бассейна, сообщили в городской администрации.

Эта информация прозвучала на планерном совещании главы администрации. Участие в нем принял исполняющий обязанности градоначальника Алексей Логвиненко.

На встрече прозвучало, что до 2022 года будут построены три бассейна. В текущем году началось проектирование водноспортивного комплекса на Вересаева, здесь появятся два бассейна — для плавания и синхронного плавания.

Отмечается, что сейчас в Пролетарском районе нет ни одного бассейна. Всего до 2022 года для реализации перспективного плана развития спортивной инфраструктуры города необходимо 506 миллионов рублей.

Также на совещании прозвучало, что в городе ощущается нехватка игровых и специализированных спортивных сооружениях.

Ранее появилась информация, что в 2020 году начнут проект базы ФК «Ростов» на Левом берегу.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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