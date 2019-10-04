rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Волгограде экстренно сел самолет с мертвым ребенком

4 октября 2019, 06:00
Фото: https://pixabay.com
В Волгограде в экстренном порядке посадили самолет, на борту которого скончался ребенок, сообщает региональное УСКР.

Лайнер направлялся из Москвы в Грозный. На борту находилась двухмесячная девочка, у которой было врожденное заболевание сердца.

«Девочке стало плохо во время полета, пилот принял решение совершить посадку в аэропорту Гумрак. Ребенка доставили в медицинское учреждение в состоянии клинической смерти, но спасти его не удалось», — сказано в сообщении.

В данный момент следствие проводит проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Материалы по теме
В Уфу в результате неполадок вернулся самолет UTair Рекламирующая мороженое по цене крыла самолета продавщица из Таганрога покорила СетьПрокуратура проверит обстоятельства столкновения трапа с самолетом в Челябинске
#Новости#Новости ЮФО#Илья Ульянов#Происшествия
Подпишитесь
Власти Ростовской области проигнорировали запрос о второй волне частичной мобилизации
Сегодня, 16:26
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
Водитель автобуса в Ростове устраивал истерики и не пускал людей в салон
Сегодня, 15:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
В Ростове рассказали, где можно сдать кровь раненным в ходе СВО
Сегодня, 14:56