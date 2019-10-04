В Волгограде экстренно сел самолет с мертвым ребенком

Лайнер направлялся из Москвы в Грозный. На борту находилась двухмесячная девочка, у которой было врожденное заболевание сердца.
«Девочке стало плохо во время полета, пилот принял решение совершить посадку в аэропорту Гумрак. Ребенка доставили в медицинское учреждение в состоянии клинической смерти, но спасти его не удалось», — сказано в сообщении.
В данный момент следствие проводит проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.