ВСК поднялась на 11 позиций в рейтинге RAEX-600

За год компания поднялась в нем с 165 на 154 место.
Объем реализации ВСК, по методологии агентства, по итогам 2018 года составил 95,4 млрд рублей, увеличившись более чем на 26%.
Совокупная выручка всех участников рейтинга достигла $1,44 трлн. В рублях ее прирост составил 18,3%, что почти в два раза больше показателей прошлого года.
В качестве главного критерия при составлении рейтинга 600 крупнейших компаний России принят показатель, характеризующий объем реализации продукции (работ, услуг) в 2018 году. Для страховых компаний используются данные финансовой отчетности, максимально близкие к нему по экономическому смыслу — сумма страховых премий по МСФО (за вычетом премий, переданных в перестрахование) и результата от инвестиционной деятельности (доходы за вычетом расходов).