Банду осудили в Ростове за кражу 240 млн руб у дольщиков

С 2009 по 2013 года фигуранты арендовали помещения и создали несколько строительных компаний. В том числе «Воин», «Победа», «Алеандр» и «Геометр».
Владельцы компаний распределили между собой роли и придумали систему конспирации. Разрешение на строительство они не получали, однако потенциальным покупателям показывали макеты домов и чертежи с расположением квартир.
Также потерпевших убеждали о наличии необходимых документов. С ними заключали договора о долевом участии и получали от них деньги.
Покупателям предлагали квартиры в домах на нескольких улицах. Среди них Тракторной, Буйнакской, Инициативной, Тамбовской.
Всего было похищено 240 миллионов рублей у более 340 дольщиков. После этого завели уголовное дело.
Кировский районный суд города приговорил обвиняемых к срокам от 5 до 8 лет заключения. Решение суда не вступило в законную силу.