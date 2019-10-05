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Банду осудили в Ростове за кражу 240 млн руб у дольщиков

5 октября 2019, 08:17
Фото: https://pixabay.com
В Ростове-на-Дону вынесли приговор в отношении троих человек, которые обманули дольщиков на 240 миллионов рублей, сообщили в региональной прокуратуре.

С 2009 по 2013 года фигуранты арендовали помещения и создали несколько строительных компаний. В том числе «Воин», «Победа», «Алеандр» и «Геометр».

Владельцы компаний распределили между собой роли и придумали систему конспирации. Разрешение на строительство они не получали, однако потенциальным покупателям показывали макеты домов и чертежи с расположением квартир.

Также потерпевших убеждали о наличии необходимых документов. С ними заключали договора о долевом участии и получали от них деньги.

Покупателям предлагали квартиры в домах на нескольких улицах. Среди них Тракторной, Буйнакской, Инициативной, Тамбовской.

Всего было похищено 240 миллионов рублей у более 340 дольщиков. После этого завели уголовное дело.

Кировский районный суд города приговорил обвиняемых к срокам от 5 до 8 лет заключения. Решение суда не вступило в законную силу.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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