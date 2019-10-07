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Дорога на Алагирской в Ростове стала самой непроезжей в России

7 октября 2019, 09:24
Фото: Медиахолдинг1Mi
Дорогу на улице Алагирской в Ростове-на-Дону признали самой непроезжей в стране, сообщили общественники.

Активисты составили рейтинг городов по качеству дорог. Всего предусмотрели несколько номинаций, в одной из которых победил Ростов.

Звание «самой непроезжей дороги» получила Алагирская, на нее пожаловались 3,2 тысячи человек. По словам горожан, они боятся по ней ходить и ездить.

«Здесь можно увидеть фонтанирующий коллектор, склон, по которому текут вода и грязь, разбросанные камни и мусор в канаве. Асфальт на улице отсутствует уже около 20 лет», — сказано в сообщении.

Отмечается, что местные жители за свой счет ремонтировали дорогу.

Самая большая яма в России оказалась в Рязани, самая глубокая лужа — в Омске, самый аварийный участок — в Ульяновске.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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