Дорога на Алагирской в Ростове стала самой непроезжей в России

Активисты составили рейтинг городов по качеству дорог. Всего предусмотрели несколько номинаций, в одной из которых победил Ростов.
Звание «самой непроезжей дороги» получила Алагирская, на нее пожаловались 3,2 тысячи человек. По словам горожан, они боятся по ней ходить и ездить.
«Здесь можно увидеть фонтанирующий коллектор, склон, по которому текут вода и грязь, разбросанные камни и мусор в канаве. Асфальт на улице отсутствует уже около 20 лет», — сказано в сообщении.
Отмечается, что местные жители за свой счет ремонтировали дорогу.
Самая большая яма в России оказалась в Рязани, самая глубокая лужа — в Омске, самый аварийный участок — в Ульяновске.