В 2023 году завершат строительство «Гандбол-Арены» в Ростове

Posted 7 октября 2019, 11:25
Published 7 октября 2019, 11:25
Modified 24 декабря 2024, 18:21
Updated 24 декабря 2024, 18:21
Ростов претендует на право проведения предварительных матчей чемпионата Европы по гандболу 2024 года. опыт Чемпионата мира по футболу 2018 года показал, что город готов к принятию соревнований такого масштаба.
Кроме «Гандбол-Арены», в 2023 году планируют завершить реконструкцию Дворца спорта, стоимость работ составит 1,5 миллиарда рублей.
«Ставим задачу, чтобы и строительство новой арены, и реконструкция имеющегося Дворца спорта были завершены в 2023 году. Чтобы провести реконструкцию, мы должны будем вложить сюда 1,5 млрд рублей», — пояснил глава донского региона.
Василий Голубев уверен, что Ростов сможет достойно провести игры чемпионата Европы.
«Опыт чемпионата мира по футболу 2018 года подтвердил, что наши структуры, город, службы могут проводить спортивные мероприятия мирового уровня. Уверен, что так будет и при проведении чемпионата Европы по гандболу», — заявил губернатор.
Ранее стало известно, что строительство «Гандбол-Арены» в Ростове затягивается из-за юридических проблем с землей, которые решают, чтобы можно было разместить объект на выделенном участке.