Ростовская певица Котова пообещала голой встретиться с фанатами

Котова рассказала, что сейчас идет голосование за 100 самых сексуальных женщин страны. Певица оказалась в топ-10, но ее этот результат не устроил.
«Нам ведь нужно первое место. А если это произойдет, тогда в таком виде, как на фото, приду на фан-встречу», — заявила Котова.
Она добавила снимок на котором стоит практически голой. Грудь она прикрывает веткой дерева, нижнюю часть — парео.
«В который раз ты в лидерах среди обычных голосующих, а вот жюри почему-то убирают тебя подальше. Надеюсь, в этом году такого не будет», — прозвучало в комментариях.