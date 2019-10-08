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Ростовская певица Котова пообещала голой встретиться с фанатами

8 октября 2019, 06:06
Фото: @kottova
Певица Татьяна Котова из Ростовской области заявила, что придет топлес на встречу с поклонниками, если ее признают самой сексуальной девушкой России, об этом девушка написала в Instagram.

Котова рассказала, что сейчас идет голосование за 100 самых сексуальных женщин страны. Певица оказалась в топ-10, но ее этот результат не устроил.

«Нам ведь нужно первое место. А если это произойдет, тогда в таком виде, как на фото, приду на фан-встречу», — заявила Котова.

Она добавила снимок на котором стоит практически голой. Грудь она прикрывает веткой дерева, нижнюю часть — парео.

«В который раз ты в лидерах среди обычных голосующих, а вот жюри почему-то убирают тебя подальше. Надеюсь, в этом году такого не будет», — прозвучало в комментариях.

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