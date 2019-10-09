Банду незаконных лесорубов осудили под Ростовом

Трое мужчин при помощи бензопилы спилили три дерева. Они относились к группе «защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования».
Отмечается, что фигуранты причинили значительный материальный ущерб. После этого завели уголовное дело. Суд приговорил каждого обвиняемого к четырем месяцам заключения условно. Также им назначили шесть месяцев испытательного срока.
Решение суда вступило в законную силу. Ранее в Таганроге в сквере под предлогом благоустройства вырубили здоровые деревья.