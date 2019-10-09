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Банду незаконных лесорубов осудили под Ростовом

9 октября 2019, 12:27
Фото: piqsels.com
В Ростовской области суд вынес приговор в отношении троих человек, которые занимались незаконной вырубкой деревьев, сообщает Белокалитвинский городской суд.

Трое мужчин при помощи бензопилы спилили три дерева. Они относились к группе «защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорож­ных путей общего пользования».

Отмечается, что фигуранты причинили значительный материальный ущерб. После этого завели уголовное дело. Суд приговорил каждого обвиняемого к четырем месяцам заключения условно. Также им назначили шесть месяцев испытательного срока.

Решение суда вступило в законную силу. Ранее в Таганроге в сквере под предлогом благоустройства вырубили здоровые деревья.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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