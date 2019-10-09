Десятки домов в Ростове останутся без света в четверг

В Ростове-на-Дону в четверг обесточат несколько улиц из-за технических работ, пишет «Донэнерго».

Электричества не будет на улицах Селиванова, Промышленная, Металлургическая, Венеры. Также обесточат дома в переулках Дивный, Ясный, Звездный, Лунный, Деревообделочный, Соборный, Литейный, на проспекте Шолохова. Кроме того, электричество выключат на улицах Минераловодская, Собино, Вагулевского, Ставского, Лензаводская, Красноармейская, Горького, проспекте Соколова. Без света также останутся жители улиц Сладкова, Калинина, Крайняя и Осипенко. В четверг обесточат улицы Татарская, Белорусская, Славинская, переулки Охотский, Сахалинский, 2-й Сахалинский, 3-й Сахалинский, 4-й Сахалинский, Мезенский, Охотский, Тузлов, Покровский, Чертковский, Самбекский, Синегорский.