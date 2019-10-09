ХК «Ростов» проиграл «Ижстали» — 1:3

Первую шайбу ростовчане пропустили в самом начале игры. Бросок не считался опасным, но Сергей Павлов с ним не справился.
Через некоторое время «Ростову» удалось отыграться, первый период завершился со счетом 1:1. Во втором тайме команды забить на смогли.
В третьем периоде «Ростов» пропустил две шайбы и ничем ответить не смог. Теперь ростовчане 10 октября встретятся с альметьевским «Нефтяником».
Главный тренер «Ростова» Григорий Пантелеев назвал эту игру одной из худших. По его словам, невозможно выиграть с таким беззубым нападением.