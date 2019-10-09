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ХК «Ростов» проиграл «Ижстали» — 1:3

9 октября 2019, 05:07
Фото: https://hc-rostov.ru
Хоккейный клуб «Ростов» потерпел поражение в матче против команды «Ижсталь» со счетом 1:3, сообщается на сайте ростовского клуба.

Первую шайбу ростовчане пропустили в самом начале игры. Бросок не считался опасным, но Сергей Павлов с ним не справился.

Через некоторое время «Ростову» удалось отыграться, первый период завершился со счетом 1:1. Во втором тайме команды забить на смогли.

В третьем периоде «Ростов» пропустил две шайбы и ничем ответить не смог. Теперь ростовчане 10 октября встретятся с альметьевским «Нефтяником».

Главный тренер «Ростова» Григорий Пантелеев назвал эту игру одной из худших. По его словам, невозможно выиграть с таким беззубым нападением.

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