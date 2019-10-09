rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 октября 2019, 05:45

Published 9 октября 2019, 05:45

Modified 1 октября, 15:03

Updated 1 октября, 15:03

Минпром Ростовской области обжаловал решение суда по субсидии для «Евродон-Юг»

9 октября 2019, 05:45
Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд принял жалобу Министерства промышленности Ростовской области на решение суда первой инстанции, касающееся возврата субсидий от ООО «Евродон-Юг».

Напомним, что в сентябре Арбитражный суд Ростовской области отказал ведомству в рассмотрении иска к обанкротившемуся ООО «Евродон-Юг». Региональный Минпром требовал от предприятия возврата субсидии в размере 56,7 миллиона рублей, выданной предприятию в рамках реализации инвестиционного проекта в 2016 году.

Суд сослался на тот факт, что дело о банкротстве ООО «Евродон-Юг» было возбуждено после возникновения спорной задолженности ответчика перед истцом. В связи с этим требования истца не относятся к текущим и подлежат рассмотрению в рамках дела о банкротстве.

ООО «Евродон-Юг» было признано банкротом в июле 2019 года. На предприятии было открыто конкурсное производство. Компания начала свою деятельность в 2009 году, занималось предприятие разведением сельскохозяйственной птицы.

#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика