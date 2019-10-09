Минпром Ростовской области обжаловал решение суда по субсидии для «Евродон-Юг»

Posted 9 октября 2019, 05:45
Published 9 октября 2019, 05:45
Modified 1 октября, 15:03
Updated 1 октября, 15:03
Напомним, что в сентябре Арбитражный суд Ростовской области отказал ведомству в рассмотрении иска к обанкротившемуся ООО «Евродон-Юг». Региональный Минпром требовал от предприятия возврата субсидии в размере 56,7 миллиона рублей, выданной предприятию в рамках реализации инвестиционного проекта в 2016 году.
Суд сослался на тот факт, что дело о банкротстве ООО «Евродон-Юг» было возбуждено после возникновения спорной задолженности ответчика перед истцом. В связи с этим требования истца не относятся к текущим и подлежат рассмотрению в рамках дела о банкротстве.
ООО «Евродон-Юг» было признано банкротом в июле 2019 года. На предприятии было открыто конкурсное производство. Компания начала свою деятельность в 2009 году, занималось предприятие разведением сельскохозяйственной птицы.
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