Минпром Ростовской области обжаловал решение суда по субсидии для «Евродон-Юг»

Суд сослался на тот факт, что дело о банкротстве ООО «Евродон-Юг» было возбуждено после возникновения спорной задолженности ответчика перед истцом. В связи с этим требования истца не относятся к текущим и подлежат рассмотрению в рамках дела о банкротстве.