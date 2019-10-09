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Ростовчане попросили установить камеру на Вавилова

9 октября 2019, 06:10
Фото: Медиахолдинг1Mi
Жительница Ростова-на-Дону попросила установить камеру на одном из участков улицы Вавилова для фиксации нарушений, сообщается в сервисе «Активный ростовчанин».

Ростовчанка просит смонтировать оборудование на перекрестке Вавилова и Дачной. Это необходимо, чтобы фиксировать нарушения, которые водители допускают при выезде с улицы Дачной.

«Автолюбители, которые соблюдают правила дорожного движения на этом перекрестке, вынуждены стоять в пробке. Это происходит из-за нарушителей», — написала местная жительница.

На момент среды обращение поддержали четыре человека, еще один высказался против.

Ранее жители Ростова-на-Дону попросили власти города снизить количество заведений, где можно приобрести алкоголь.

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