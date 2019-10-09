Ростовчане попросили установить камеру на Вавилова

Ростовчанка просит смонтировать оборудование на перекрестке Вавилова и Дачной. Это необходимо, чтобы фиксировать нарушения, которые водители допускают при выезде с улицы Дачной.
«Автолюбители, которые соблюдают правила дорожного движения на этом перекрестке, вынуждены стоять в пробке. Это происходит из-за нарушителей», — написала местная жительница.
На момент среды обращение поддержали четыре человека, еще один высказался против.
Ранее жители Ростова-на-Дону попросили власти города снизить количество заведений, где можно приобрести алкоголь.