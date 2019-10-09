В Ростове пенсионер-шпион сядет в тюрьму на 12 лет за слив гостайны Украине

Житель поселка Чертково Ростовской области Владимир Моргунов был задержан в ноябре прошлого года. Во время обысков сотрудники ФСБ нашли у него 10 коробок из-под телефонов, сим-карты, а также два паспорта на его имя — Российской Федерации и Украины. Правоохранители выяснили, что пенсионер передавал информацию сотруднику иностранной спецслужбы на территории Украины. Осужденный рассказывал об экономике, общественно-политической жизни приграничного Чертковского района. Кроме того, Моргунов докладывал о дислокации военной техники в приграничье, силах и средствах, задействованных в обеспечении охраны государственной границы РФ. Моргунов согласился с предъявленными ему обвинениями и избрал особый порядок принятия судебного решения.