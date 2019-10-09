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В Ростове пенсионер-шпион сядет в тюрьму на 12 лет за слив гостайны Украине

9 октября 2019, 12:50
Фото: Пресс-служба Ростовского облсуда
В Ростовском областном суде признали виновным 72-летнего мужчину по статье «государственная измена», ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы суда.

Житель поселка Чертково Ростовской области Владимир Моргунов был задержан в ноябре прошлого года. Во время обысков сотрудники ФСБ нашли у него 10 коробок из-под телефонов, сим-карты, а также два паспорта на его имя — Российской Федерации и Украины. Правоохранители выяснили, что пенсионер передавал информацию сотруднику иностранной спецслужбы на территории Украины. Осужденный рассказывал об экономике, общественно-политической жизни приграничного Чертковского района. Кроме того, Моргунов докладывал о дислокации военной техники в приграничье, силах и средствах, задействованных в обеспечении охраны государственной границы РФ. Моргунов согласился с предъявленными ему обвинениями и избрал особый порядок принятия судебного решения.

«Приговором суда Моргунов признан виновным по статье „Государственная измена“, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на один год», — рассказали в суде.

Фото: Пресс-служба Ростовского облсуда

Моргунов родился и вырос в поселке Меловое Луганской области УССР, занимал руководящую должность в местной администрации. После распада СССР переехал в Чертково, где получил российское гражданство и продолжил работу в районных органах местного самоуправления, сохраняя при этом контакты с украинской стороной. Источник в правоохранительных органах считает, что Моргунов мог использоваться иностранной разведкой как «поставщик» новых кандидатов на вербовку.

«Для связи с офицером зарубежной спецслужбы Моргунов, соблюдая меры конспирации, интегрировал сим-карту в отдельный телефонный аппарат непосредственно перед совершением звонка. В ходе короткого телефонного разговора он сообщал своему куратору условными фразами только время и место встречи», — отмечает источник.

Моргунов во время допроса пояснил, что действовал исключительно на «патриотической» основе. Государственный обвинитель просил назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком восемь лет.

Ранее двух россиян задержали в Крыму за шпионаж в пользу Украины.

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