В Ростове пенсионер-шпион сядет в тюрьму на 12 лет за слив гостайны Украине

Житель поселка Чертково Ростовской области Владимир Моргунов был задержан в ноябре прошлого года. Во время обысков сотрудники ФСБ нашли у него 10 коробок из-под телефонов, сим-карты, а также два паспорта на его имя — Российской Федерации и Украины. Правоохранители выяснили, что пенсионер передавал информацию сотруднику иностранной спецслужбы на территории Украины. Осужденный рассказывал об экономике, общественно-политической жизни приграничного Чертковского района. Кроме того, Моргунов докладывал о дислокации военной техники в приграничье, силах и средствах, задействованных в обеспечении охраны государственной границы РФ. Моргунов согласился с предъявленными ему обвинениями и избрал особый порядок принятия судебного решения.
«Приговором суда Моргунов признан виновным по статье „Государственная измена“, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на один год», — рассказали в суде.
Моргунов родился и вырос в поселке Меловое Луганской области УССР, занимал руководящую должность в местной администрации. После распада СССР переехал в Чертково, где получил российское гражданство и продолжил работу в районных органах местного самоуправления, сохраняя при этом контакты с украинской стороной. Источник в правоохранительных органах считает, что Моргунов мог использоваться иностранной разведкой как «поставщик» новых кандидатов на вербовку.
«Для связи с офицером зарубежной спецслужбы Моргунов, соблюдая меры конспирации, интегрировал сим-карту в отдельный телефонный аппарат непосредственно перед совершением звонка. В ходе короткого телефонного разговора он сообщал своему куратору условными фразами только время и место встречи», — отмечает источник.
Моргунов во время допроса пояснил, что действовал исключительно на «патриотической» основе. Государственный обвинитель просил назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком восемь лет.