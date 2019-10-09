В Ростовской области планируют выпускать казачьи вина

«В ближайшее время мы будем презентовать проект, который реализуем в рамках кластера „Долины Дона“ совместно с ДГТУ. Мы провели достаточно большую совместную историческую работу, проект посвящен нашим двум известным полкам, которые были телохранителями императоров. Это лейб-казачьи и лейб-атаманские вина», — рассказал Гончаров. По его словам, вина будут реализовываться для эногастрономического туризма.