rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростовской области планируют выпускать казачьи вина

9 октября 2019, 13:25
Фото: alison e dunn/CC BY 2.0 / flickr.com
В Ростовской области презентуют вина двух полков казаков, которые охраняли императоров, сообщил директор по развитию «Эльбудз» Владимир Гончаров на пресс-конференции в среду.

«В ближайшее время мы будем презентовать проект, который реализуем в рамках кластера „Долины Дона“ совместно с ДГТУ. Мы провели достаточно большую совместную историческую работу, проект посвящен нашим двум известным полкам, которые были телохранителями императоров. Это лейб-казачьи и лейб-атаманские вина», — рассказал Гончаров. По его словам, вина будут реализовываться для эногастрономического туризма.

Казачий лейб-гвардии полк традиционно пополнялся казаками с Нижнего Дона, участвовал в Отечественной войне 1812 года. Атаманский лейб-гвардии полк пополнялся казаками с Хопра и Верхнего Дона, считался образцовым, участвовал в русско-турецких войнах, подавлении польских восстаний, в Первой мировой войне.

Материалы по теме
Почему только три марки ростовского вина попали в «Винную карту России»Банкротом признали торговый дом «Цимлянские вина» в Ростовской областиВ Ростовской области стали производить больше вина
#Новости#Экономика
Подпишитесь
Новое мобилизационное задание получила Ростовская область в октябре
Сегодня, 16:49
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00