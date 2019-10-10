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На южном подъезде к Ростову планируют построить пойменный мост

10 октября 2019, 19:49
Фото: pixabay.com
Новый пойменный мост собираются возвести к 2021 году на южном подъезде к Ростову-на-Дону, информирует «Дон ТР».

Известно, что длина нового моста составит 770 метров, столько же, сколько составляла длина старого, однако его ширина будет восемь полос, что вдвое больше.

Это позволит увеличить пропускную способность объекта до 120 тысяч автомобилей в сутки.

Старый мост будет демонтирован в 2023 году, а новый будет построен в непосредственной близости от него. Строительство моста является частью проекта реконструкции южного подъезда к Ростову. В рамках этого проекта также будет реконструирована развязка к Батайску и построят новую разворотную эстакаду.

Ранее на южном подъезде к Ростову появился светофор для пешеходов.

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