На южном подъезде к Ростову планируют построить пойменный мост

Старый мост будет демонтирован в 2023 году, а новый будет построен в непосредственной близости от него. Строительство моста является частью проекта реконструкции южного подъезда к Ростову. В рамках этого проекта также будет реконструирована развязка к Батайску и построят новую разворотную эстакаду.