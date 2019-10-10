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Нормы капремонта объектов культурного наследия разработают в Ростове

10 октября 2019, 07:13
Фото: kov09/CC BY 2.0 / flickr.com
В Ростовской области решили изменить нормы капитального ремонта домов, являющихся объектами культурного наследия, сообщило региональное Законодательное собрание.

В настоящее время программа капремонта не предусматривает реставрацию, во время работ внешний облик старинных зданий не сохраняют.

Чтобы сохранить дома указанной категории, предлагается либо устанавливать другие расценки для старинных домов, как это делается в Москве, где их ремонтируют за счет жильцов, а реставрируют из средств бюджета, либо разрабатывать проектно-сметную документацию, как это делается в некоторых других субъектах РФ.

Отмечается, что согласно действующему законодательству, содержание и сохранение таких объектов лежит на собственниках зданий, но в большинстве случаев им не по силам провести реставрацию за свой счет.

Ранее стало известно, что в 2019 году в Ростове отремонтируют старинные подъезды.

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