Нормы капремонта объектов культурного наследия разработают в Ростове

В настоящее время программа капремонта не предусматривает реставрацию, во время работ внешний облик старинных зданий не сохраняют.
Чтобы сохранить дома указанной категории, предлагается либо устанавливать другие расценки для старинных домов, как это делается в Москве, где их ремонтируют за счет жильцов, а реставрируют из средств бюджета, либо разрабатывать проектно-сметную документацию, как это делается в некоторых других субъектах РФ.
Отмечается, что согласно действующему законодательству, содержание и сохранение таких объектов лежит на собственниках зданий, но в большинстве случаев им не по силам провести реставрацию за свой счет.