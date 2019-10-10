Нормы капремонта объектов культурного наследия разработают в Ростове

Чтобы сохранить дома указанной категории, предлагается либо устанавливать другие расценки для старинных домов, как это делается в Москве, где их ремонтируют за счет жильцов, а реставрируют из средств бюджета, либо разрабатывать проектно-сметную документацию, как это делается в некоторых других субъектах РФ.