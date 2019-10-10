Религиозные мероприятия станут причиной перекрытия дорог в Новочеркасске

Ограничения введут 14 октября с 05.30 мск до 17.00. В это время пройдут мероприятия, посвященные празднику Покрова Пресвятой Богородицы.
Проезд запретят по спуску Красному от площади Ермака до улицы Александровской, по проспекту Платовскому от площади Ермака до улицы Атаманской. Закроют также круговое движение на площади Ермака.
Ограничения будут действовать на проспекте Ермака от улицы Комитетской до площади Ермака, по проспекту Платовскому от Фрунзе до Ермака и по спуску Ермака от Александровской до площади Ермака.
Кроме того, с 07.30 до 09.00 движение ограничат на пересечении Московской и проспекта Платовского. Водителей попросили не оставлять автомобили на этих участках в ночь на 14 число.