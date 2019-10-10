В Ростове завели дело после прилюдного убийства женщины около стадиона «Труд»

Posted 10 октября 2019, 14:04
Published 10 октября 2019, 14:04
Modified 1 октября, 13:19
Updated 1 октября, 13:19
Пользователи в соцсетях рассказали, что возле стадиона «Труд» неизвестный ударил ножом женщину и скрылся. Пострадавшая скончалась до приезда медиков.
Полиция по данному факту начала розыскные мероприятия. Стало известно, что погибшей было 40 лет.
По факту убийства завели уголовное дело, максимальное наказание составляет 15 лет лишения свободы. В данный момент проводятся следственные действия, направленные на розыск нападавшего.
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