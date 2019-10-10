В ростовской полиции ответили на сообщения о поборах и взятках в системе ГИБДД

В середине сентября СМИ писали, что получили анонимное письмо от сотрудника ГИБДД, который якобы обвиняет руководство в вымогательстве денег. Говорилось, что старший в конце каждой смены должен передать десять тысяч рублей начальству, в противном случае — будет уволен.