В ростовской полиции ответили на сообщения о поборах и взятках в системе ГИБДД

Posted 10 октября 2019, 12:13
Published 10 октября 2019, 12:13
Modified 1 октября, 14:02
Updated 1 октября, 14:02
В середине сентября СМИ писали, что получили анонимное письмо от сотрудника ГИБДД, который якобы обвиняет руководство в вымогательстве денег. Говорилось, что старший в конце каждой смены должен передать десять тысяч рублей начальству, в противном случае — будет уволен.
После этого полиция организовала проверку. Сейчас стало известно, что опубликованные доводы не нашли подтверждения.
«По указанным фактам была проведена служебная проверка. Ни одно из опубликованных обвинений не нашло подтверждения, вся размещенная информация не соответствует действительности», — пояснили в полиции.
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