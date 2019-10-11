СК начал проверку из-за вооруженного пассажира в самолете в Ростове

Происшествие случилось в пятницу в самолете, который направлялся из Москвы в Бургас. Один из пассажиров рассказал сотрудникам, что забыл сдать перед вылетом травматический пистолет.
Оружие на борту стало причиной экстренной посадки в воздушной гавани в Ростове-на-Дону. По данному факту проводится доследственная проверка.
Проверочные мероприятия проводятся в том числе в аэропорту Шереметьево. Специалисты установят все обстоятельства произошедшего.
Мужчину сопроводили в отдел и составили в отношении него протокол.