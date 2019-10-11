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СК начал проверку из-за вооруженного пассажира в самолете в Ростове

11 октября 2019, 09:28
Фото: Медиахолдинг1Mi
Следствие организовало проверку из-за экстренной посадки самолета в Ростове-на-Дону, в котором находился вооруженный пассажир, сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Происшествие случилось в пятницу в самолете, который направлялся из Москвы в Бургас. Один из пассажиров рассказал сотрудникам, что забыл сдать перед вылетом травматический пистолет.

Оружие на борту стало причиной экстренной посадки в воздушной гавани в Ростове-на-Дону. По данному факту проводится доследственная проверка.

Проверочные мероприятия проводятся в том числе в аэропорту Шереметьево. Специалисты установят все обстоятельства произошедшего.

Мужчину сопроводили в отдел и составили в отношении него протокол.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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