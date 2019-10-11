Василий Голубев рассказал о спортивных успехах ростовской молодежи

Глава Ростовской области Василий Голубев, принимавший участие в дискуссии, рассказал об опыте донского региона в спортивной подготовке молодых людей. Он упомянул о реализуемых проектах, таких как, всеобучи по плаванию и по шахматам. С 2012 года в школах области удалось привлечь сотни тысяч учеников к этим дисциплинам. В частности, проект «Всеобуч по плаванию» привлек свыше 110 000 ребят только из начальных классов. А «Всеобуч по шахматам» охватил более 230 000 учеников от начальных до самых старших классов.