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Василий Голубев рассказал о спортивных успехах ростовской молодежи

11 октября 2019, 10:56
Фото: donland.ru
Василий Голубев выступил на заседании Совета в Нижнем Новгороде в четверг, 10 октября. Донской глава рассказал об успехах региона в работе по привлечению интереса молодежи к спорту.

Заседание Совета прошло под председательством президента России Владимира Путина, сообщает официальный портал Правительства Ростовской области.

Глава Ростовской области Василий Голубев, принимавший участие в дискуссии, рассказал об опыте донского региона в спортивной подготовке молодых людей. Он упомянул о реализуемых проектах, таких как, всеобучи по плаванию и по шахматам. С 2012 года в школах области удалось привлечь сотни тысяч учеников к этим дисциплинам. В частности, проект «Всеобуч по плаванию» привлек свыше 110 000 ребят только из начальных классов. А «Всеобуч по шахматам» охватил более 230 000 учеников от начальных до самых старших классов.

Результатом вовлечения детей в шахматы стало то, что в Ростовской области почти в два раза выросло количество посещающих шахматные секции в ДЮСШ.

В казачьих кадетских корпусах базовым видом спорта является пятиборье, сообщил донской губернатор.

«В следующем году среди донских кадетских корпусов мы проведём первый областной турнир по пятиборью. Соревнования будут посвящены 75-летию Великой Победы», — сказал Василий Голубев.

В течение последних пяти лет в Ростовской области проходит Спартакиада Дона, при этом количество участников с момента первой Спартакиады выросло в 3,5 раза — с 20 000 до 70 000 человек.

Несколько предложений Василий Голубев внес еще во время подготовки к заседанию. Одно из них — об изменении федерального закона о массовых спортивных мероприятиях. Инициатива губернатора касается поправок о региональных и муниципальных бюджетах, чтобы можно было финансировать из них меры по обеспечению безопасности таких мероприятий.

Также в процессе обсуждений затрагивались планы по вовлечению более 50% граждан в регулярные занятия спортивными нагрузками. Таких показателей хотят достигнуть в течение следующих четырех лет.

#Новости#Спорт
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