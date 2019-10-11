Василий Голубев рассказал о спортивных успехах ростовской молодежи

Заседание Совета прошло под председательством президента России Владимира Путина, сообщает официальный портал Правительства Ростовской области.
Глава Ростовской области Василий Голубев, принимавший участие в дискуссии, рассказал об опыте донского региона в спортивной подготовке молодых людей. Он упомянул о реализуемых проектах, таких как, всеобучи по плаванию и по шахматам. С 2012 года в школах области удалось привлечь сотни тысяч учеников к этим дисциплинам. В частности, проект «Всеобуч по плаванию» привлек свыше 110 000 ребят только из начальных классов. А «Всеобуч по шахматам» охватил более 230 000 учеников от начальных до самых старших классов.
Результатом вовлечения детей в шахматы стало то, что в Ростовской области почти в два раза выросло количество посещающих шахматные секции в ДЮСШ.
В казачьих кадетских корпусах базовым видом спорта является пятиборье, сообщил донской губернатор.
«В следующем году среди донских кадетских корпусов мы проведём первый областной турнир по пятиборью. Соревнования будут посвящены 75-летию Великой Победы», — сказал Василий Голубев.
В течение последних пяти лет в Ростовской области проходит Спартакиада Дона, при этом количество участников с момента первой Спартакиады выросло в 3,5 раза — с 20 000 до 70 000 человек.
Несколько предложений Василий Голубев внес еще во время подготовки к заседанию. Одно из них — об изменении федерального закона о массовых спортивных мероприятиях. Инициатива губернатора касается поправок о региональных и муниципальных бюджетах, чтобы можно было финансировать из них меры по обеспечению безопасности таких мероприятий.
Также в процессе обсуждений затрагивались планы по вовлечению более 50% граждан в регулярные занятия спортивными нагрузками. Таких показателей хотят достигнуть в течение следующих четырех лет.