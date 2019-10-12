Ростовчанка разрисовала машину супруга за его измену

Автор публикации разместил фото, на котором показан легковой автомобиль. На кузове краской написано «Для утех с Маришкой».
«Рассерженная женщина не знает пощады. Парень потом замучился оттирать эту надпись», — написал очевидец.
Пользователи в комментариях с юмором восприняли эту ситуацию и написали, что если парень любит утехи, то пусть любит и оттирать.
«Мда… надеюсь, этот парень подаст за порчу имущества. Если девушка не в ладах с головой, то хоть так. Последнее дело портить имущество», — прозвучало в комментариях.