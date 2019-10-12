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Ростовчанка разрисовала машину супруга за его измену

12 октября 2019, 15:37
Фото: https://vk.com/rostovnadonu
В Ростове-на-Дону местная жительница краской разрисовала автомобиль бывшего возлюбленного, который ей изменил, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Автор публикации разместил фото, на котором показан легковой автомобиль. На кузове краской написано «Для утех с Маришкой».

«Рассерженная женщина не знает пощады. Парень потом замучился оттирать эту надпись», — написал очевидец.

Пользователи в комментариях с юмором восприняли эту ситуацию и написали, что если парень любит утехи, то пусть любит и оттирать.

«Мда… надеюсь, этот парень подаст за порчу имущества. Если девушка не в ладах с головой, то хоть так. Последнее дело портить имущество», — прозвучало в комментариях.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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