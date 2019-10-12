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В Ростове на следующей неделе сотни домов останутся без света

12 октября 2019, 15:30
Фото: https://pixabay.com
Отключения электричества пройдут на множестве улиц Ростова-на-Дону на следующей неделе, сообщили в «Донэнерго».

В понедельник обесточат улицы Оганова, Левобережная, Белая, Каратаева, 13-я линия, Мясникова, 15-я линия, 11-я линия. Также электричества не будет в садовых товариществах «Жемчужина», «Товарищ», «Дружба», «Росинка», «Луч», «Красный Аксай», «Северная Ривьера», «Виноградарь», «Космос», «Агропром», «Мичуринец».

Кроме того, это коснется улиц 1905 года, Делегатская, Лениногорская, Оли Первеевой, Евдокимова, Фурмановская, Краснокурсантская. Во вторник свет отключат на улицах Красноармейская и проспекте Ворошиловский.

В среду обесточат дома по улицам Пескова, Зорге, Любительская, Пушкинская, Ленина. В четверг электричества не будет на улицах Войкова, 1-я Круговая, Матросова, Минаева, Портовая.

В пятницу без света останутся улицы 2-я Краснодарская, Доброхимовская, Лазаревская, Ревкомовская, Проселочная, Волгодонская, Гризодубовой, Батуринская.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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