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Пропавшую мать двоих детей нашли в реанимации в Ростове

13 октября 2019, 07:00
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону удалось разыскать местную жительницу Любовь Нестерову, которая считалась пропавшей, пишет издание 161.

Ростовчанка является матерью двоих детей, она пропала в начале октября. Ее родственники распространяли об этом информацию в социальных сетях.

«Мне позвонил помощник хирурга и рассказал, что ростовчанку сбила машина. У нее перелом позвоночника, разрыв легкого и травмы таза, она может остаться инвалидом», — пишет издание со ссылкой на слова сожителя пострадавшей.

Он добавил, что потерпевшая не помнит, что с ней случилось. Сама авария произошла на проспекте Коммунистический, водитель покинул место происшествия.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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