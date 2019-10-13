Пропавшую мать двоих детей нашли в реанимации в Ростове

Ростовчанка является матерью двоих детей, она пропала в начале октября. Ее родственники распространяли об этом информацию в социальных сетях.
«Мне позвонил помощник хирурга и рассказал, что ростовчанку сбила машина. У нее перелом позвоночника, разрыв легкого и травмы таза, она может остаться инвалидом», — пишет издание со ссылкой на слова сожителя пострадавшей.
Он добавил, что потерпевшая не помнит, что с ней случилось. Сама авария произошла на проспекте Коммунистический, водитель покинул место происшествия.