Принадлежащая Саввиди компания отозвала иск к ростовскому парку «Левобережный»

По данным системы СПАРК, ООО «Праймери Дон» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2000 году. Основным видом деятельности предприятия является аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения. ООО «Праймери Дон» входит в структуру ООО «Агроком Холдинг» Ивана Саввиди. Несколько лет назад Саввиди активно разрабатывал проект благоустройства городского пляжа и близлежащих территорий на левом берегу Дона. В 2018 году на этой территории был открыт парк «Левобережный».