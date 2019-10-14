Принадлежащая Саввиди компания отозвала иск к ростовскому парку «Левобережный»

Posted 14 октября 2019, 07:05
Published 14 октября 2019, 07:05
Modified 1 октября, 15:25
Updated 1 октября, 15:25
«Праймери Дон» обратилось в Арбитражный суд с требованием установить в парке сервитут — право ограниченного пользования чужим земельным участком.
Однако в ходе рассмотрения дела от истца поступил отказ от требований. В связи с этим производство по делу суд прекратил.
По данным системы СПАРК, ООО «Праймери Дон» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2000 году. Основным видом деятельности предприятия является аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения. ООО «Праймери Дон» входит в структуру ООО «Агроком Холдинг» Ивана Саввиди. Несколько лет назад Саввиди активно разрабатывал проект благоустройства городского пляжа и близлежащих территорий на левом берегу Дона. В 2018 году на этой территории был открыт парк «Левобережный».
Ранее сообщалось, что благодаря мировому соглашению с предпринимателем Игорем Гориным о погашении долга в размере 3,7 миллиарда рублей «Группа Агроком» Ивана Саввиди получит 100% в компании-операторе строительства отеля Hyatt в Ростове.
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