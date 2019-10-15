Ростовчане завоевали шесть медалей на соревнованиях по по акробатическому рок-н-роллу

Posted 15 октября 2019, 17:17
Published 15 октября 2019, 17:17
Modified 1 октября, 13:18
Updated 1 октября, 13:18
В этом году в крупнейшем официальном старте приняли участие около тысячи спортсменов и зрителей. За победу боролись лучшие танцоры страны — чемпионы России, обладатели кубков Европы и мира. Спортсмены из Ростовской области получили три золотые и три бронзовые медали. Женская группа «Bakers Dozen» по итогам соревнования будет представлять область на чемпионате России по акробатическому рок-н-роллу.
Напомним, что стадион «Труд» в Ростове по итогам голосования получит имя олимпийского чемпиона Сергея Литвинова.
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