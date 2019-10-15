Ростовская область попала на 18 место рейтинга по вводу жилья

Posted 15 октября 2019, 05:21
Published 15 октября 2019, 05:21
Modified 1 октября, 15:19
Updated 1 октября, 15:19
С июля 2018 года по июнь 2019 года в регионе ввели в эксплуатацию 0,5 квадратных метра жилья на человека. В результате на каждого жителя приходится 25 «квадратов».
Первое место с показателем 1,2 квадратных метра введенного жилья на человека занимает Ленинградская область. За ней идут Московская и Тюменская области.
Аутсайдером рейтинга оказался Чукотский автономный округ. Здесь на каждого жителя построили 0,02 квадратных метра.
Перед ним находятся Магаданская и Мурманская области.
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