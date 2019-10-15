rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 октября 2019, 07:15

Published 15 октября 2019, 07:15

Modified 1 октября, 15:00

Updated 1 октября, 15:00

Ростовский рэпер Баста купил футбольный клуб СКА

15 октября 2019, 07:15
Рэпер Баста из Ростова-на-Дону стал владельцем футбольного клуба СКА-Ростов, сообщили в пресс-службе команды.

У команды остались партнеры, с которыми она работала, а также пришли новые. Баста погасил все долги клуба и вложил 10 миллионов рублей собственных денег в его развитие.

Баста пригласил профессионалов, которые займутся управлением клуба. Рэпер будет заниматься работой со спонсорами.

«Клуб находился на стадии выживания, у него отсутствовали перспективы. Существовали и проблемы с выплатой зарплат, он мог перестать существовать в следующем сезоне», — пояснил Баста.

Он добавил, что предстоит «перезагрузка» целей, клубу нужны грамотная селекция и воспитание собственных игроков. Ранее СКА-Ростов поддержали футболист Игорь Акинфеев и юморист Михаил Галустян.

#Спорт#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика