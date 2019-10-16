Ростовской активисте Шевченко в очередной раз продлили арест

Posted 16 октября 2019, 07:32
Published 16 октября 2019, 07:32
Modified 1 октября, 14:33
Updated 1 октября, 14:33
Решение о продлении домашнего ареста принял Ленинский районный суд Ростова. Мера пресечения не поменяется до 20 декабря.
При этом ранее условия содержания ей смягчили. Шевченко разрешили совершать звонки детям, однако выходить на улицу и вызывать врача — запрещено.
Добавим, что Шевченко задержали в начале текущего года. Ей вменяют участие в нежелательной организации, сама она вину не подтверждает.
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