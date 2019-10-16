Семьи с призывниками могут сделать перерасчет за услугу вывоза ТКО

Всего планируется направить более 3,6 тысяч новобранцев, некоторые даже удостоены чести нести службу в Президентском полку.
Семьи, где есть военнообязанные, могут сделать перерасчет платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО.
Для этого необходимы следующее документы:
— справка о количестве зарегистрированных в жилом помещении;
— справка из военкомата;
— копия паспорта собственника;
— правоустанавливающие документы на жилое помещение;
— заявление о перерасчете, в котором указано ФИО временно отсутствующего, день начала и окончания периода его временного отсутствия в жилом помещении.
Все необходимы документы для перерасчета вы можете предоставить в абонентские участки или в главный офис регоператора.
Адреса абонентских участков по Мясниковскому МЭОКу:
г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 84 (главный офис)
г. Ростов-на-Дону, Стачки, 198А
г. Ростов-на-Дону, Ченцова, 95/27
г. Ростов-на-Дону, Нагибина, 27
с. Чалтырь, ул. 3-я линия, 49 а
Жители Ростова-на-Дону и Мясниковского р-на могут обращаться по тел. 8-800-707-05-08, 210-80-10.