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Семьи с призывниками могут сделать перерасчет за услугу вывоза ТКО

16 октября 2019, 09:07
Фото: mil.ru
В Ростовской области начался осенний призыв в армию.

Всего планируется направить более 3,6 тысяч новобранцев, некоторые даже удостоены чести нести службу в Президентском полку.

Семьи, где есть военнообязанные, могут сделать перерасчет платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО.

Для этого необходимы следующее документы:

— справка о количестве зарегистрированных в жилом помещении;

— справка из военкомата;

— копия паспорта собственника;

— правоустанавливающие документы на жилое помещение;

— заявление о перерасчете, в котором указано ФИО временно отсутствующего, день начала и окончания периода его временного отсутствия в жилом помещении.

Все необходимы документы для перерасчета вы можете предоставить в абонентские участки или в главный офис регоператора.

Адреса абонентских участков по Мясниковскому МЭОКу:

г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 84 (главный офис)

г. Ростов-на-Дону, Стачки, 198А

г. Ростов-на-Дону, Ченцова, 95/27

г. Ростов-на-Дону, Нагибина, 27

с. Чалтырь, ул. 3-я линия, 49 а

Жители Ростова-на-Дону и Мясниковского р-на могут обращаться по тел. 8-800-707-05-08, 210-80-10.

#Новости#Мусорная реформа на Дону#Общество
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