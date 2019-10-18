В Ростове спасли взобравшуюся на дерево и просидевшую там весь день собаку

Спасателей пришлось вызывать в Ростове-на-Дону, чтобы снять с дерева забравшуюся на высоту четвертого этажа собаку, сообщили очевидцы в соцсети.

Сидящую на дереве в парке на Оганова собаку заметили местные жители. На дерево упало другое, сломленное во время грозы, именно по нему животное и залезло на высоту четвертого этажа. По сообщениям очевидцев, собака просидела на дереве весь день, боясь спуститься, а вечером жильцы соседних домов вызвали спасателей. Для того, чтобы снять животное, использовали лестницу, при этом жильцы домов собрались под деревом и рассказывали спасателю о покладистом и не злобном характере собаки. Кто-то заметил, что из-за хорошего питания собака слишком тяжелая, в ответ ее пообещали наказать и лишить в этот день ужина. Как оказалось, у собаки не было клички, но после происшествия жильцы домов решили назвать ее Скалолазкой. Ранее ростовчане достали упавшую в колодец собаку.