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Posted 19 октября 2019, 07:50

Published 19 октября 2019, 07:50

Modified 1 октября, 15:00

Updated 1 октября, 15:00

Четырехлетний ребенок провалился в колодец в Ростове

19 октября 2019, 07:50
В Советском районе Ростова-на-Дону четырехлетний мальчик упал в открытый колодец ливневой канализации, сообщает управление по делам ГО и ЧС.

Происшествие случилось на улице Краснодарской, где ребенок оказался в колодце. На место происшествия выезжали спасатели.

«Пострадавший выжил, он получил ссадины и ушибы. Его достали на поверхность», — сказано в сообщении.

Отмечается, что мальчика передали медикам. Местных жителей попросили не оставлять детей без присмотра.

В экстренных ситуация следует звонить по телефону 112.

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