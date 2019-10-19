Четырехлетний ребенок провалился в колодец в Ростове

Posted 19 октября 2019, 07:50
Published 19 октября 2019, 07:50
Modified 1 октября, 15:00
Updated 1 октября, 15:00
Происшествие случилось на улице Краснодарской, где ребенок оказался в колодце. На место происшествия выезжали спасатели.
«Пострадавший выжил, он получил ссадины и ушибы. Его достали на поверхность», — сказано в сообщении.
Отмечается, что мальчика передали медикам. Местных жителей попросили не оставлять детей без присмотра.
В экстренных ситуация следует звонить по телефону 112.
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