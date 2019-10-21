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Posted 21 октября 2019, 13:04

Published 21 октября 2019, 13:04

Modified 1 октября, 14:17

Updated 1 октября, 14:17

Памятник героям Гражданской войны в сквере Новочеркасска снесла иномарка

21 октября 2019, 13:04
Сюжет
Эксклюзив
В центре Новочеркасска Ростовской области в ночь на 20 октября водитель Honda снес памятник на могиле героев Гражданской войны, убитых в 1921 году, рассказал RostovGazeta сотрудник пресс-службы ГУ МВД по региону.

Несколько изданий сообщили, что в сквере «Платов» в Новочеркасске неизвестные разрушили монумент над захоронением героев Гражданской войны. В частности, очевидцы предположили, что вандалы скинули на землю гранитный куб, который находился над захоронением.

«Ночью 20 октября 41-летний водитель из-за плохой видимости — тумана, врезался в памятник. Сам водитель не пострадал. На место выезжали сотрудники полиции и оформили ДТП», — отметили в ведомстве.

Ранее в Ростове вандалы разбили несколько остановочных комплексов.

#Эксклюзив#Новости
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