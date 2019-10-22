rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 октября 2019, 11:25

Published 22 октября 2019, 11:25

Modified 1 октября, 15:33

Updated 1 октября, 15:33

Губернатор Ростовской области назначил своего заместителя

22 октября 2019, 11:25
Глава Ростовской области Василий Голубев назначил своим заместителем министра промышленности и энергетики Игоря Сорокина, сообщили в правительстве региона.

Новым министром стал Игорь Сорокин, который будет заниматься вопросами топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов. Также ему предстоит развивать сферу промышленности.

Соответствующий указ подписан Голубевым во вторник. Главой Минпрома Сорокин стал в апреле текущего года.

Сорокин является уроженцем Новошахтинска, в течение 10 лет он находился на посту главы мэрии родного города. По специальности он является инженером-маркшейдером, он также успел поработать на угольной шахте и в коммерческих структурах.

Известно, что Сорокин является выпускником президентской программы подготовки управленческих кадров. Ранее появилась информация, что новым главой администрации Ростова стал Алексей Логвиненко.

#Политика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика