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Posted 22 октября 2019, 15:09

Published 22 октября 2019, 15:09

Modified 11 сентября 2022, 15:17

Updated 11 сентября 2022, 15:17

Причиной перестрелки с пятью погибшими под Ростовом стал выпас скота

22 октября 2019, 15:09
В Орловской районе Ростовской области местные жители не поделили участки для выпаса скота и устроили перестрелку, в которой погибли пять человек, рассказали в управлении МВД России по Ростовской области.

В одном из хуторов поссорились местные жители из-за участков для выпаса животных. Они применили охотничье ружье, что привело к трагическим последствиям.

«Во время стрельбы погибли пять человек, еще двое получили ранения. Их доставили в медицинское учреждение», — уточнили в МВД.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая установит все детали трагедии. Также предстоит выяснить личности участников конфликта.

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