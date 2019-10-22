Причиной перестрелки с пятью погибшими под Ростовом стал выпас скота

Posted 22 октября 2019, 15:09
Published 22 октября 2019, 15:09
Modified 11 сентября 2022, 15:17
Updated 11 сентября 2022, 15:17
В одном из хуторов поссорились местные жители из-за участков для выпаса животных. Они применили охотничье ружье, что привело к трагическим последствиям.
«Во время стрельбы погибли пять человек, еще двое получили ранения. Их доставили в медицинское учреждение», — уточнили в МВД.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая установит все детали трагедии. Также предстоит выяснить личности участников конфликта.