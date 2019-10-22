Причиной перестрелки с пятью погибшими под Ростовом стал выпас скота

В Орловской районе Ростовской области местные жители не поделили участки для выпаса скота и устроили перестрелку, в которой погибли пять человек, рассказали в управлении МВД России по Ростовской области.

В одном из хуторов поссорились местные жители из-за участков для выпаса животных. Они применили охотничье ружье, что привело к трагическим последствиям. «Во время стрельбы погибли пять человек, еще двое получили ранения. Их доставили в медицинское учреждение», — уточнили в МВД. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая установит все детали трагедии. Также предстоит выяснить личности участников конфликта. Материалы по теме Ростовчанин из ружья пытался застрелить участников ОПГ Под Ростовом будут судить мужчину, который случайно застрелил друга Под Ростовом будут судить пенсионера, который застрелил сына