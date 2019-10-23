Бизнес-акселератор: новые возможности выхода на экспорт

— Участниками программы «Экспертный акселератор» могут стать малые и средние предприятия Ростовской области. Эксперты посоветуют, что нужно конкретно сделать, чтобы вывести успешно свою продукцию на рынок зарубежных стран. Кроме того, специалисты помогут «довести» до состояния экспертного продукта ваш товар, чтобы продвинуть его на рынок той или иной страны. Процедура подачи заявки заключается в подаче электронного заявления на сайте и собеседования.