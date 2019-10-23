Бизнес-акселератор: новые возможности выхода на экспорт

О преимуществах программы RostovGazeta рассказала директор АНО Евгения Гавриленко.
— Что такое «Бизнес-акселератор»? — «Экспертный акселератор» — это 10 образовательных модулей, каждый из них посвящен работе на определенном рынке: Китая, стран СНГ, юго-восточной Азии, Ближнего Востока, восточной и западной Европы. Под каждый модуль приглашены эксперты, которые имеют большой опыт работы и положительную историю успеха на конкретном рынке. В программе смогут принять участие десять компаний Ростовской области. Мы приглашаем заинтересованные предприятия к участию.
— Расскажите об основных преимуществах программы «Бизнес-акселератор».
— Экспортный акселератор» — комплексная двухмесячная программа по подготовке субъектов МСП Ростовской области к развитию экспортного направления. Проект инициирован Центром поддержки экспорта Ростовской области, оператор программы — Аналитический центр «Эксперт Юг», имеющий трехлетний опыт управления акселераторами.
Программа длится 2 месяца и включает в себя компоненты «Обучение», «Обмен опытом» и «Консалтинг»:
— «Обучение» — это 8 интерактивных занятий, посвященных особенностям экономической политики и ведения экспортной деятельности по наиболее перспективным макрорегионам мира. Тренерами сессий выступают эксперты, имеющие опыт работы экспортной деятельности и владеющие информацией об особенностях работы на конкретном рынке.
— «Обмен опытом» — 8 встреч с опытными экспортерами, осуществляющими экспортные поставки по наиболее перспективным направлениям.
— «Консалтинг» включает в себя оценку экспортного потенциала компании и индивидуальную консультацию в Центре поддержки экспорта Ростовской области.
Показателями эффективности программы станет заключение слушателями не менее двух экспортных контрактов, также по итогам будет проведена оценка экспортной зрелости компаний.
— Расскажите о требованиях к участникам программы. — Компания должна обладать потенциалом к развитию внешнеторговых отношений или иметь действующие экспортные контракты. А самое главное — иметь сильное желание выйти на внешний рынок или увеличить объемы экспортных поставок и расширить их географию.
— Кто может стать участником проекта?
— Участниками программы «Экспертный акселератор» могут стать малые и средние предприятия Ростовской области. Эксперты посоветуют, что нужно конкретно сделать, чтобы вывести успешно свою продукцию на рынок зарубежных стран. Кроме того, специалисты помогут «довести» до состояния экспертного продукта ваш товар, чтобы продвинуть его на рынок той или иной страны. Процедура подачи заявки заключается в подаче электронного заявления на сайте и собеседования.
— Когда начинаются занятия? Крайний срок подачи заявки на участие в программе?
— Первый модуль в рамках программы акселерации планируем провести 31 октября.