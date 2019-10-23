Бывшего соинвестора строительства отеля Hyatt в Ростове Горина признали банкротом

Ранее сообщалось, что Игорь Горин и «Группа Агроком» пришли к мировому соглашению о погашении долга По нему задолженность будет урегулирована в несколько этапов, в основе которых будут взаимозачеты. По соглашению должна была быть использована доля Горина в компании-операторе строительства пятизвездочного отеля Hyatt в Ростове. Так, после завершения сделок 100% проекта должно перейти к «Группе Агроком». По документу, представленному в суд, предприниматель должен был погасить задолженность перед компанией Саввиди в течение двух месяцев.