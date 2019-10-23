Бывшего соинвестора строительства отеля Hyatt в Ростове Горина признали банкротом

Posted 23 октября 2019, 14:48
Published 23 октября 2019, 14:48
Modified 1 октября, 15:00
Updated 1 октября, 15:00
В отношении предпринимателя суд ввел процедуру реализации имущества гражданина до 1 апреля 2020 года. Финансовым управляющим был назначен Михаил Бендиков.
В 2018 году в отношении Горина была введена процедура наблюдения в рамках дела о банкротстве. Основным кредитором по делу о банкротстве отельера стало ООО «Агроком Холдинг», входящее «Группу Агроком» Ивана Саввиди. Требования компании превысили 3,7 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что Игорь Горин и «Группа Агроком» пришли к мировому соглашению о погашении долга По нему задолженность будет урегулирована в несколько этапов, в основе которых будут взаимозачеты. По соглашению должна была быть использована доля Горина в компании-операторе строительства пятизвездочного отеля Hyatt в Ростове. Так, после завершения сделок 100% проекта должно перейти к «Группе Агроком». По документу, представленному в суд, предприниматель должен был погасить задолженность перед компанией Саввиди в течение двух месяцев.
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