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Posted 23 октября 2019, 12:24

Published 23 октября 2019, 12:24

Modified 1 октября, 14:53

Updated 1 октября, 14:53

Пожилой рыбак утонул в Ростовской области

23 октября 2019, 12:24
В Ростовской области на берегу реки обнаружили тело пожилого мужчины, сообщает Южное управление на транспорте СКР.

Труп обнаружили во вторник утром на берегу реки Дон. Территориально происшествие случилось в Азовском районе.

Личность погибшего удалось установить, ему было 72 года. Признаков насильственной смерти не обнаружили.

По предварительной информации, мужчина на лодке занимался ловлей рыбы. Специалисты осмотрели место происшествия и опросили его родственников.

В данный момент проводится проверка. Ранее стало известно, что за купальный сезон 2019 года в Ростовской области утонули 37 человек.

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