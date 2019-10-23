В Ростове на расселение жильцов аварийных домов потратят 718 млн рублей

Posted 23 октября 2019, 09:52
Published 23 октября 2019, 09:52
Modified 17 сентября 2022, 16:28
Updated 17 сентября 2022, 16:28
До 2025 года в городе планируется ликвидировать 14,4 тысячи квадратных метров аварийного жилья. Всего в областную адресную программу вошли 38 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции с поэтапным выполнением мероприятий по переселению из них граждан. Жильем будут обеспечены 450 семей. Финансирование программы осуществляется из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и областного, и городского бюджетов.
В рамках первого этапа переселено 46 семей (102 человека), проживавших в трех домах аварийного жилфонда. В текущем году для завершения мероприятий первого этапа программы необходимо расселить еще 12 семей.
В настоящее время 46 семей, которые проживали в аварийных домах, уже были расселены. В 2019 году еще 12 семей переедут в новое жилье.
Помимо реализации мероприятий областной адресной программы, Департаментом координации строительства и перспективного развития осуществляется расселение домов, грозящих внезапным обрушением на улице Социалистической и Суворова. На эти цели выделены средства резервного фонда правительства Ростовской области.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области собираются разработать механизм легализации самовольно возведенных домов, которые не угрожают безопасности людей.