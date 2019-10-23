В Ростове на расселение жильцов аварийных домов потратят 718 млн рублей

До 2025 года в городе планируется ликвидировать 14,4 тысячи квадратных метров аварийного жилья. Всего в областную адресную программу вошли 38 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции с поэтапным выполнением мероприятий по переселению из них граждан. Жильем будут обеспечены 450 семей. Финансирование программы осуществляется из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и областного, и городского бюджетов.