В ярославском детсаду высказались насчет инцидента с избиением ребенка

Posted 30 октября 2019, 14:05
Published 30 октября 2019, 14:05
Modified 17 сентября 2022, 16:31
Updated 17 сентября 2022, 16:31
Газета “Известия” пишет, что по словам бухгалтера детсада, родители всегда положительно отзывались о педагоге, следящем за группой из двадцати восьми детей. Мать одного из детей отметила, что исходя из происходящего на кадрах, воспитательница не сразу заметила издевательства.
В настоящее время по факту произошедшего проводится расследование, а воспитательница на время проверки отстранена от работы.