rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 октября 2019, 14:05

Published 30 октября 2019, 14:05

Modified 17 сентября 2022, 16:31

Updated 17 сентября 2022, 16:31

В ярославском детсаду высказались насчет инцидента с избиением ребенка

В ярославском детсаду высказались насчет инцидента с избиением ребенка

30 октября 2019, 14:05
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Ярославле родители детей и сотрудники двести тридцать шестого детского сада, в котором дети избили девочку во время дневной прогулки, высказались относительно произошедшего и поведения воспитательницы, которая длительное время не прекращала драку.

Газета “Известия” пишет, что по словам бухгалтера детсада, родители всегда положительно отзывались о педагоге, следящем за группой из двадцати восьми детей. Мать одного из детей отметила, что исходя из происходящего на кадрах, воспитательница не сразу заметила издевательства.

В настоящее время по факту произошедшего проводится расследование, а воспитательница на время проверки отстранена от работы.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика