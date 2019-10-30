В ярославском детсаду высказались насчет инцидента с избиением ребенка

Газета “Известия” пишет, что по словам бухгалтера детсада, родители всегда положительно отзывались о педагоге, следящем за группой из двадцати восьми детей. Мать одного из детей отметила, что исходя из происходящего на кадрах, воспитательница не сразу заметила издевательства.