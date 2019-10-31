Маршрут № 55 поменяет схему движения в Ростове

Изменения в схеме движения начнут действовать с 1 ноября из-за ремонта дороги по улице Мясникова. Рабочие перекроют проезд на участке от улицы 11-я Линия до улицы 19-я Линия. Именно по этой дороге сейчас двигаются автобусы № 55.