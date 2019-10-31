Маршрут № 55 поменяет схему движения в Ростове

Posted 31 октября 2019, 10:44
Published 31 октября 2019, 10:44
Modified 11 сентября 2022, 15:19
Updated 11 сентября 2022, 15:19
Изменения в схеме движения начнут действовать с 1 ноября из-за ремонта дороги по улице Мясникова. Рабочие перекроют проезд на участке от улицы 11-я Линия до улицы 19-я Линия. Именно по этой дороге сейчас двигаются автобусы № 55.
Закрытую зону транспорт начнет объезжать по улице Закруткина.
Ранее жители Ростова попросили власти города вернуть маршруту № 44 первоначальную схему движения. Соответствующая петиция была опубликована в сервисе «Активный ростовчанин».
Кроме того, горожане предложили ограничить движение грузовиков в дневное время.