rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 октября 2019, 10:44

Published 31 октября 2019, 10:44

Modified 11 сентября 2022, 15:19

Updated 11 сентября 2022, 15:19

Маршрут № 55 поменяет схему движения в Ростове

31 октября 2019, 10:44
В Ростове-на-Дону автобусы № 55 начнут курсировать по городу по новому маршруту, рассказали в городской администрации.

Изменения в схеме движения начнут действовать с 1 ноября из-за ремонта дороги по улице Мясникова. Рабочие перекроют проезд на участке от улицы 11-я Линия до улицы 19-я Линия. Именно по этой дороге сейчас двигаются автобусы № 55.

Закрытую зону транспорт начнет объезжать по улице Закруткина.

Ранее жители Ростова попросили власти города вернуть маршруту № 44 первоначальную схему движения. Соответствующая петиция была опубликована в сервисе «Активный ростовчанин».

Кроме того, горожане предложили ограничить движение грузовиков в дневное время.

Материалы по теме
Схема движения автобусов изменится в Ростове из-за ремонтаРостовчане предложили ограничить движение грузовиков
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика