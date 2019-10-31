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Posted 31 октября 2019, 10:40

Published 31 октября 2019, 10:40

Modified 1 октября, 14:40

Updated 1 октября, 14:40

Предприятия Ростовской области отказались перейти на четырехдневную рабочую неделю

31 октября 2019, 10:40
Идею четырехдневной рабочей недели не поддержали предприятия Ростовской области, следует из сообщения РИА «Новости».

Как пишет издание, в России провели опрос среди предприятий, входящих в нацпроект по производительности труда, и ни одно из них не согласилось на «четырехдневку». Такой график работы не интересен промышленным предприятиям, но может стать успешным для людей творческих профессий.

На территории Ростовской области в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости» в настоящее время участвуют 25 предприятий, к 2024 году их число должно достигнуть 174-х.

Ранее жители Ростовской области назвали условия, при которых готовы перейти на четырехдневную рабочую неделю.

#Общество#Новости
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