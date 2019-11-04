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Posted 4 ноября 2019, 07:06

Published 4 ноября 2019, 07:06

Modified 1 октября, 15:30

Updated 1 октября, 15:30

Ярмарки, концерты и флешмобы подготовили для ростовчан в День народного единства

4 ноября 2019, 07:06
В Ростове-на-Дону для местных жителей подготовили множество мероприятий в рамках празднования Дня народного единства, сообщили в правительстве региона.

Сейчас на Фонтанной площади работает фестиваль промыслов и ремесел народов России. Для горожан предусмотрели ярмарки, флешмобы, концерты и фотозоны.

Кроме того, специалисты проведут мастер-классы по народным ремеслам. Здесь же находится площадка с оборудованием для 3D-путешествий по всем регионам России.

Каждый субъект представляет отдельную площадку, отражающую колорит своего региона.

Также в рамках фестиваля появилась Аллея единства в парке «Левобережный».

#Общество#Новости
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