Сюткин рассмешил Пригожина и Валерию в ростовском ресторане

Posted 5 ноября 2019, 13:07
Published 5 ноября 2019, 13:07
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
Он опубликовал три поста, в которых рассказал о проведенном времени с супругой Валерией и Сюткиным. Они зашли в один из ресторанов и заказали котлеты из щуки.
Сюткин решил рассказать историю о Маше Распутиной, которая появилась в Кремлевском дворце с охраной. Им приходилось по рации переговариваться с местным персоналом.
«Они постоянно обращались друг к другу, как первый и второй. Один из охранников ел котлету и у него спросили по рации, что он делает. Сотрудник ответил, что приступил ко второму», — произнес Сюткин.
Все после этого начали смеяться и продолжили обедать.