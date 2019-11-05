rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 ноября 2019, 13:07

Published 5 ноября 2019, 13:07

Modified Сегодня, 08:43

Updated Сегодня, 08:43

Сюткин рассмешил Пригожина и Валерию в ростовском ресторане

5 ноября 2019, 13:07
Певец Валерий Сюткин рассказал шутку во время обеда вместе с продюсером Иосифом Пригожиным и исполнительницей Валерией в ресторане в Ростове-на-Дону, рассказал на своей странице в Instagram Иосиф Пригожин.

Он опубликовал три поста, в которых рассказал о проведенном времени с супругой Валерией и Сюткиным. Они зашли в один из ресторанов и заказали котлеты из щуки.

Сюткин решил рассказать историю о Маше Распутиной, которая появилась в Кремлевском дворце с охраной. Им приходилось по рации переговариваться с местным персоналом.

«Они постоянно обращались друг к другу, как первый и второй. Один из охранников ел котлету и у него спросили по рации, что он делает. Сотрудник ответил, что приступил ко второму», — произнес Сюткин.

Все после этого начали смеяться и продолжили обедать.

Материалы по теме
Миллион требует слепой певец из Ростова от Внуково за сотрясение мозгаПевец Сергей Лазарев поздравил сотрудниц мэрии Ростова с 8 мартаДвойником Баскова в известном приложении стал певец Баста из Ростова
#Новости#Илья Ульянов#Общество#Пригожин Евгений
Подпишитесь
Урбанист Зайцев пояснил, что будет с музеем космонавтики, вместо которого построят ЖК
Сегодня, 06:29
Климатолог Иошпа спрогнозировал еще одну неделю ливней в Ростове-на-Дону в июле
Сегодня, 07:23
Экс-полицейский обжаловал приговор и добавил себе пять лет тюрьмы на Дону
Сегодня, 07:05
Губернатор Голубев заявил, что «Автодор» не завершил строительство обхода Аксая
Сегодня, 05:33
Ростовчане заявили об умершем человеке у Пригородного автовокзала вечером 4 июля
Сегодня, 05:15
Бастрыкин потребовал доклад о проблемах инвалида из-за дорог в Ростовской области
Сегодня, 04:58