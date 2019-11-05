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Posted 5 ноября 2019, 19:33

Published 5 ноября 2019, 19:33

Modified 1 октября, 15:31

Updated 1 октября, 15:31

В Ростове-на-Дону бывший военком понесет наказание за взятку

5 ноября 2019, 19:33
К двум годам лишения свободы условно приговорил Советский районный суд Ростова-на-Дону полковника в отставке Сергея Харина, ранее занимавшего должность военкома Советского и Железнодорожного районов, пишет «Коммерсантъ».

Экс-военком обвинялся в получении взятки в размере 160 тысяч рублей. Кроме того Харин был оштрафован на 250 тысяч рублей.

Издание, ссылаясь на информацию Управления ФСБ России по Южному военному округу, отмечает, что в 2017 году офицер получил от подполковника медицинской службы запаса Сергея Змушко, который являлся заместителем начальника ФГКУ «Главный центр военно-врачебной экспертизы Минобороны России», 160 тысяч рублей. За это военком должен был незаконно освободить от призыва четырех жителей Ростова.

Деньги, полученные военным, были обращены в доход государства.

Ранее обвиняемый во взяточничестве военврач Сергей Змушко обвинил ФСБ в провокации.

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