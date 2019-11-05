В Ростове-на-Дону бывший военком понесет наказание за взятку

Posted 5 ноября 2019, 19:33
Published 5 ноября 2019, 19:33
Modified 1 октября, 15:31
Updated 1 октября, 15:31
Экс-военком обвинялся в получении взятки в размере 160 тысяч рублей. Кроме того Харин был оштрафован на 250 тысяч рублей.
Издание, ссылаясь на информацию Управления ФСБ России по Южному военному округу, отмечает, что в 2017 году офицер получил от подполковника медицинской службы запаса Сергея Змушко, который являлся заместителем начальника ФГКУ «Главный центр военно-врачебной экспертизы Минобороны России», 160 тысяч рублей. За это военком должен был незаконно освободить от призыва четырех жителей Ростова.
Деньги, полученные военным, были обращены в доход государства.
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