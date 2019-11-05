В Ростове-на-Дону бывший военком понесет наказание за взятку

Издание, ссылаясь на информацию Управления ФСБ России по Южному военному округу, отмечает, что в 2017 году офицер получил от подполковника медицинской службы запаса Сергея Змушко, который являлся заместителем начальника ФГКУ «Главный центр военно-врачебной экспертизы Минобороны России», 160 тысяч рублей. За это военком должен был незаконно освободить от призыва четырех жителей Ростова.