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Posted 6 ноября 2019, 04:58

Published 6 ноября 2019, 04:58

Modified 1 октября, 14:25

Updated 1 октября, 14:25

Ростовчанка со школьником вымогала деньги у продавцов магазинов

6 ноября 2019, 04:58
В Матвеево-Курганском районе суд вынес приговор в отношении местной жительницы, которая вместе с ребенком совершала преступления, сообщили в прокуратуре Ростовской области.

В конце 2018 года фигурантка предложила несовершеннолетнему обманывать продавцов. Они представлялись работниками Роспотребнадзора и заявляли о нарушениях, после чего вымогали деньги.

«Всего подельники обманули двух продавцов на 9 тысяч рублей. В одном из магазинов усомнились в законности их действий и вызвали полицию», — сказано в сообщении.

К моменту приезда правоохранителей женщина успела скрыться, но сотрудники торговой точки запомнили номера автомобиля. Фигурантов задержали, у них нашли деньги и список следующих целей.

Суд приговорил обвиняемую к двум годам заключения условно. Дело в отношении подростка было прекращено.

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