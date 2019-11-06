Ростовчанка со школьником вымогала деньги у продавцов магазинов

Posted 6 ноября 2019, 04:58
Published 6 ноября 2019, 04:58
Modified 1 октября, 14:25
Updated 1 октября, 14:25
В конце 2018 года фигурантка предложила несовершеннолетнему обманывать продавцов. Они представлялись работниками Роспотребнадзора и заявляли о нарушениях, после чего вымогали деньги.
«Всего подельники обманули двух продавцов на 9 тысяч рублей. В одном из магазинов усомнились в законности их действий и вызвали полицию», — сказано в сообщении.
К моменту приезда правоохранителей женщина успела скрыться, но сотрудники торговой точки запомнили номера автомобиля. Фигурантов задержали, у них нашли деньги и список следующих целей.
Суд приговорил обвиняемую к двум годам заключения условно. Дело в отношении подростка было прекращено.
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