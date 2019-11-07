Больницам Ростовской области закупили мебель и другое имущество на 132 млн рублей

Posted 7 ноября 2019, 06:46
Published 7 ноября 2019, 06:46
Modified 1 октября, 14:11
Updated 1 октября, 14:11
Так, в собственность 33 учреждений было передано имущество, приобретенное министерством здравоохранения региона, закупленное в рамках реализации мероприятий в сфере охраны здоровья.
Речь идет о медицинских кроватях, креслах, ходунках, прикроватных тумбах, устройствах для перемещения пациентов с изменением высоты.
По словам министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» за счет средств федерального бюджета министерство здравоохранения закупает достаточно большое количество имущества и оборудования для муниципальных лечебных учреждений.
Ранее сообщалось, что на обновление коммуникаций в Ремонтненской ЦРБ направили семь миллионов рублей.
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