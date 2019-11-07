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Posted 7 ноября 2019, 06:46

Published 7 ноября 2019, 06:46

Modified 1 октября, 14:11

Updated 1 октября, 14:11

Больницам Ростовской области закупили мебель и другое имущество на 132 млн рублей

7 ноября 2019, 06:46
Сюжет
Касается каждого
Лечебным учреждениям Ростовской области было передано имущество на общую сумму более 132 миллионов рублей, говорится в сообщении регионального правительства.

Так, в собственность 33 учреждений было передано имущество, приобретенное министерством здравоохранения региона, закупленное в рамках реализации мероприятий в сфере охраны здоровья.

Речь идет о медицинских кроватях, креслах, ходунках, прикроватных тумбах, устройствах для перемещения пациентов с изменением высоты.

По словам министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» за счет средств федерального бюджета министерство здравоохранения закупает достаточно большое количество имущества и оборудования для муниципальных лечебных учреждений.

Ранее сообщалось, что на обновление коммуникаций в Ремонтненской ЦРБ направили семь миллионов рублей.

#Экономика#Касается каждого#Новости
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