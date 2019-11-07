Шахты попал в топ-10 городов России с самыми недружелюбными жителями

Posted 7 ноября 2019, 14:53
Published 7 ноября 2019, 14:53
Modified 1 октября, 15:05
Updated 1 октября, 15:05
Аналитики оценили, как жители 200 российских городов относятся к соседям в своих городах и составили рейтинг. Средняя оценка по России остается достаточно высокой уже на протяжении четырех лет — 7,3 балла из 10 возможных.
Однако в 2019 году жители оценили отношения с соседями на 0,3 балла ниже, чем раньше.
Так, самым доброжелательным городом остается Грозный с показателем 8,3 балла. На втором месте оказался Северск в Томской области, на третьем — Гурьевск в Калининградской области. В топ-10 также были представлены Ессентуки (Ставропольский край), Майкоп (Адыгея), Махачкала (Дагестан), Туапсе и Геленджик (Краснодарский край), подмосковный Чехов и Всеволжск (Ленинградская область).
Самым недружелюбным стал Якутск (Якутия), набравший 6,4 балла. В десятку также вошли Златоуст (Челябинская область), Воркута (Коми), Новомосковск (Тульская область), Арзамас (Нижегородская область), Шахты (Ростовская область), Ялта (Крым), Норильск (Красноярский край), Орск (Оренбургская область), Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край).
Ростов-на-Дону также попал в число городов-миллионников с самыми недружелюбными жителями, обойдя лишь Челябинск. Третье место с конца досталось Волгограду. А самым дружелюбным миллионником стала Казань.
Столица Юга России набрала 7,2 балла, что позволило ей занять 170 место в общем рейтинге городов.
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