Шахты попал в топ-10 городов России с самыми недружелюбными жителями

Так, самым доброжелательным городом остается Грозный с показателем 8,3 балла. На втором месте оказался Северск в Томской области, на третьем — Гурьевск в Калининградской области. В топ-10 также были представлены Ессентуки (Ставропольский край), Майкоп (Адыгея), Махачкала (Дагестан), Туапсе и Геленджик (Краснодарский край), подмосковный Чехов и Всеволжск (Ленинградская область).