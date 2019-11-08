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Posted 8 ноября 2019, 12:01

Published 8 ноября 2019, 12:01

Modified 1 октября, 15:00

Updated 1 октября, 15:00

Ростовчане пожаловались на пенсионерок, превративших остановку в рынок

8 ноября 2019, 12:01
В Ростове-на-Дону пенсионерки организовали стихийный рынок на Московской, сообщили очевидцы в соцсети.

Некогда на Московской, 50 б планировали сделать остановку общественного транспорта, но установленные павильоны облюбовали местные пенсионерки. Предприимчивые пенсионерки организовали на площадке мини-рынок, чем вызвали недовольство местных жителей.

Ранее жители Ростова попросили пресечь стихийную торговлю возле Центрального рынка. По жалобам ростовчан, импровизированные прилавки не дают пройти к подземному переходу.

#Общество#Новости
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